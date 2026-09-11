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Commodities Are Outperforming AI Stocks

Commodities Are Outperforming AI Stocks

Commodities Are Outperforming AI Stocks Corn Futures CBOT_DL:ZC1! konhow While many are still focusing on and hoping for AI stocks to resume their rally following the July meltdown, corn has gained 36% since June.

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