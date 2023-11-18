Ролан Быков обладал даром предвидения: как сложилась жизнь культового режиссера

Ролан Антонович Быков — замечательный и неповторимый актер и режиссер, который старался развивать кино для детей и юношества, но ему пришлось пережить много препятствий в свой профессиональной деятельности.
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