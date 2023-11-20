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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлссон, Сундлинг, Сван, Далквист, Халварссон и Поромаа вошли в заявку сборной Швеции на первый этап Кубка мира

Соревнования пройдут с 24 по 26 ноября в финской Руке. Сборная Швеции Женщины Фрида Карлссон Йонна Сундлинг Эбба Андерссон Майя Далквист Линн Сван Йоханна Хагстрем Моа Илар Моа Лундгрен Эмма Рибом Мужчины Калле Халварссон Вильям Поромаа Эдвин Ангер Маркус Грате Трулс Гиссельман Эмиль Даниэльссон Лео Юханссон Бьорн Сандстрем Юхан Хагстрем      .

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