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Вместо 250 тыс. руб. уложился в 60. Гардеробная своими руками часть 4. Как расчитать материал, нарисовать схему, распиловку

Вместо 250 тыс. руб. уложился в 60. Гардеробная своими руками часть 4. Как расчитать материал, нарисовать схему, распиловку

Привет дорогой подписчик и гость сайта SPV PROJECT! ! В этой статье хочу поделится своим опытом. Как я рассчитывал размеры, допуски при проектировании своей гардеробной комнаты, на изготовление которой ушло порядка 7 листов ЛДСП размером 1830*2750.

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