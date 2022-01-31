Вместо 250 тыс. руб. уложился в 60. Гардеробная своими руками часть 4. Как расчитать материал, нарисовать схему, распиловку

Привет дорогой подписчик и гость сайта SPV PROJECT! ! В этой статье хочу поделится своим опытом. Как я рассчитывал размеры, допуски при проектировании своей гардеробной комнаты, на изготовление которой ушло порядка 7 листов ЛДСП размером 1830*2750.