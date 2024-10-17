Маск отказался от делового ужина в Осло, потому что это дорого

Американский бизнесмен и владелец социальной сети X Илон Маск отказался от приглашения на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, сославшись на высокие расходы на поездку в Осло .
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