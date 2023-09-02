Новости, события, факты

146 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Боррель успокоил - "русских лекарств не лишали - пока..."

Боррель успокоил - "русских лекарств не лишали - пока..."

Я знаю на кого ровняются европейские политические элиты - знаю, однако написать, по понятным причинам этого не могу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
И это всё сразу же после помощи во время пандемии!  Откровенный мерзавец!
Ответить
15 час.
ГМ
Георгий Михалев
На рожу глянешь... и правда жопень.
Ответить
11 час.
ТС
Татьяна Стальченкова
Морда ящерицы, хитрая и подлая
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх