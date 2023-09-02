Боррель успокоил - "русских лекарств не лишали - пока..."

Новости, события, фактыПолитикаПодписатьсяБоррель успокоил - "русских лекарств не лишали - пока..." Я знаю на кого ровняются европейские политические элиты - знаю, однако написать, по понятным причинам этого не могу.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииDaddy BoИ это всё сразу же после помощи во время пандемии! Откровенный мерзавец!Ответить15 час.ГМГеоргий МихалевНа рожу глянешь... и правда жопень.Ответить11 час.ТСТатьяна СтальченковаМорда ящерицы, хитрая и подлаяОтветить9 час.
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