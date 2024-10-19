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Один подросток погиб и ещё один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу после опрокидывания питбайка в станице Новопокровской на Кубани

Один подросток погиб и ещё один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу после опрокидывания питбайка в станице Новопокровской на Кубани

Один подросток погиб и ещё один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу после опрокидывания питбайка в станице Новопокровской на КубаниТрагедией закончились катания на питбайке для двух несовершеннолетних в станице Новопокровской.

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