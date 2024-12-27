Илон Маск заявил, что США находятся на грани банкротства

ВАШИНГТОН, 27 декабря, ФедералПресс. Американский предприниматель Илон Маск высказал опасения о том, что США могут столкнуться с банкротством, если правительство не сможет справиться с растущими бюджетными расходами и увеличением государственного долга.
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