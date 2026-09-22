Петербуржцев приглашают на "Сентиментальный балет на музыку Сергея Курёхина"

Это первый репертуарный балет, поставленный на музыку Сергея Курёхина. Два абсолютно непохожие друг на друга акта, где новаторская хореография подчеркнута интересным визуальным рядом на огромном экране и разноплановой музыкой: в первом отделении звучит фортепианная музыка Сергея Курёхина, а во втором – действие развивается под оркестровое исполнение.
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