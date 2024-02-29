Бессараб: С 1 марта пенсия достигших 80 лет в феврале россиян будет повышена

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с первого марта текущего года пенсионные выплаты граждан РФ, которым в феврале исполнилось 80 лет, будут повышены в два раза.
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