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Сергачев – один из 2 игроков «Тампы» не в минусе при 0:7 с «Колорадо». У него 3 хита и 2 блока за 21:36

Михаил Сергачев – один из 2 игроков «Тампы» не в минусе при 0:7 с «Колорадо».  «Лайтнинг» уступили «Эвеланш» во втором матче финала Кубка Стэнли (0:7, 0-2).

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