В Рязани изъяли 4240 пачек фейковых сигарет

Павильон с незаконной продукцией обнаружили в Дашково-Песочне, на улице Новоселов. По предварительным данным, к нарушению может быть причастна 60-летняя рязанка, которая осуществляла предпринимательскую деятельность.
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