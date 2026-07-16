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Иран пригрозил ударами по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке

Иран пригрозил ударами по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что объекты недвижимости, связанные с президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии и ОАЭ, рассматриваются как законные цели для возможных ударов.

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