Иран пригрозил ударами по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что объекты недвижимости, связанные с президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии и ОАЭ, рассматриваются как законные цели для возможных ударов.