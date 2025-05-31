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Вероятность внутреннего политического конфликта на Украине оценили

Вероятность внутреннего политического конфликта на Украине оценили

Президент Украины Владимир Зеленский ведет борьбу не только против мэра Киева Виталия Кличко, но и против экс-главы государства Петра Порошенко и прочих потенциальных конкурентов на случай, если США прикажут проводить выборы, рассказал политолог Александр Асафов.

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