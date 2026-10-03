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Царьград

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Оперативный штаб: в Белгородской области ранен 11-летний мальчик

Оперативный штаб: в Белгородской области ранен 11-летний мальчик

В селе Красная Поляна Белгородской области беспилотник ранил 11-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован с осколочными ранениями, но после осмотра врачи разрешили дальнейшее лечение амбулаторно.

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