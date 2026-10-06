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Орелtimes

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Белгородские журналисты рассказали, как лучше защитить окна от атак БПЛА

Белгородские журналисты рассказали, как лучше защитить окна от атак БПЛА

Беспокойные ночи в Орловской области продолжаются. Сегодня в небе сбили 17 БПЛА и 3 ракеты противника.

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