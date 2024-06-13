Экономист Мазур дала пять советов российским пенсионерам по управлению финансами

Первый совет российским пенсионерам по управлению финансами - открыть вклад в банке. Это самый простой и безрисковый способ приумножить сбережения с учетом действующей ключевой ставки в 16%, сказала "Газете.
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