Бережливые немцы попались на бутылках

Немецкому футбольному союзу пришлось оправдываться из-за бутылок с чемпионата мира в РоссииИздание Bild обратило внимание, что игроки сборной ФРГ до сих пор пользуются бутылками для воды, которые получили на мировом первенстве 2018 года, проходившем в России.
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