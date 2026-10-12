Проба 2
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Проба 2

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В 35 лет я впервые поехала на вахту. Расскажу, почему для меня это оказалось работой мечты

В 35 лет я впервые поехала на вахту. Расскажу, почему для меня это оказалось работой мечты

Мне всегда казалось, что работа на вахте — дело непросто. Уезжаешь за тридевять земель на несколько месяцев, трудишься вдали от цивилизации, условия проживания не самые сказочные, погода тоже не радует.

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