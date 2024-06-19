Полиция задержала всех участников голой фотосессии на Большеохтинском кладбище

За одной из них пришлось ехать в Псков Петербургские полицейские задержали всех участников голой фотосессии, которую местная художница устроила в минувшее воскресенье, 16 июня, на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии