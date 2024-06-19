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Петербургский дневник

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Полиция задержала всех участников голой фотосессии на Большеохтинском кладбище

Полиция задержала всех участников голой фотосессии на Большеохтинском кладбище

За одной из них пришлось ехать в Псков Петербургские полицейские задержали всех участников голой фотосессии, которую местная художница устроила в минувшее воскресенье, 16 июня, на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.

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