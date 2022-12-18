В Республике Бурятия мобилизованные военнослужащие ВВО совершенствуют навыки вождения колесной техники

В ходе занятий водители преодолевают сложный участок местности с естественными препятствиями, противотанковыми рвами и ограниченными проходы в «минно-взрывных» заграждениях.
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