Происшествия

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Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Рязанской области

Следственными органами СК России по Рязанской области по факту дорожно-транспортного происшествия в Скопинском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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