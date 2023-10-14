Губернатор Комарова проконтролировала ход сдачи главного долгостроя ХМАО. Фото

В ходе визита в Нижневартовск (ХМАО), губернатор Югры Наталья Комарова посетила один из блоков нового здания окружной больницы, который сейчас проходит процедуру итоговой проверки окружным Жилстройнадзором.
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