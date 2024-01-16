Дмитрий Нагиев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Актер театра и кино, шоумен Дмитрий Нагиев подал заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда для последующего возможного выпуска парфюмерии, одежды, ювелирных изделий, часов и косметики, пишут «Ведомости».
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