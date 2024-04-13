Как будет выглядеть война между Израилем и Ираном

Юрий Ильинов

США как на ладони: Русские спецслужбы переиграли ЦРУ. Теперь спутники видят всё Применение передового оборудования «Роскосмоса» не на шутку перепугали американские спецслужбы. Оказалось, что теперь русские спутники могут наблюдать за Америкой из космоса. Всё видно в мельчайших подробностях. На официальном сайте «Роскосмоса» появилась значимая информация о первой съёмке, осуществлённой с применением передового оборудования высокого разрешения под названием «Геотон-Л1» в сочетании с системой сбора и обработки данных «Сангур-1У». Технология позволит фиксировать изображения земной и водной поверхности в панхроматическом и мультиспектральных режимах с высокой детализацией. Спецификация аппаратуры позволяет осуществлять съемку с пространственным разрешением до 70 см и шириной захвата до 38 км в монохромном режиме, а также не менее 3-4 метров в пяти спектральных полосах. Согласно данным американского ресурса Nextbigfuture, спутник «Ресурс-П» № 4, находящийся на орбите высотой 475 км, оборудован идеальным 2,4-метровым зеркалом для визуального наблюдения. Прогресс России вызвал интерес со стороны специалистов, которые обсуждают возможные области применения оптических компонентов такого высокого качества. Оказывается, они могут быть использованы спецслужбами для слежки. Америке такой расклад не очень нравится. Ведь теперь все Штаты будут как на ладони. Для сравнения: западные коммерческие спутники PlaneScape, управляемые компанией Planet, поставляющей снимки ВСУ, фотографируют землю с разрешением около 3 метров на пиксель. Хотя «Ресурс-П» № 4 позиционируется как гражданский, можно уверенно утверждать, что для военных целей используется оборудование на спутниках Минобороны России по крайней мере с такими же (если не лучшими) характеристиками. Когда Россия опубликовала снимки техасских городов Хьюстон и Даллас, сделанные на «Геотон-Л1», в ЦРУ не на шутку напряглись. На фотографиях даже видны движущиеся автомобили! Впрочем, Белый дом в феврале официально подтвердил, что основная угроза национальной безопасности США связана с новыми противоспутниковыми возможностями, разрабатываемыми Россией. Напомним, 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби выразил обеспокоенность, отметив, что «ситуация напряжённая, но не критическая». По его мнению, русские спутники не являются непосредственной угрозой, которая уже реализована. Согласно предположениям некоторых зарубежных экспертов, речь могла идти о высокоточной съёмке земной поверхности в военных целях. Аналитик Пентагона Джозеф Тревитик в своём материале обвинил журналистов из ведущих американских СМИ в создании шумихи, утверждая, что они, якобы опираясь на анонимные источники, распространяли информацию о размещении ядерного оружия Россией в космосе.