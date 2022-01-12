Позывной – «Мемориал»: за что закрыли иностранного агента

Источник: hrdco.org Под прицелом – российская молодежь Московский городской суд 28–29 декабря прошлого года ликвидировал сразу двух иностранных агентов – международное историко-просветительское общество «Мемориал» и одноименный правозащитный центр.
Источник: hrdco.org Под прицелом – российская молодежь Московский городской суд 28–29 декабря прошлого года ликвидировал сразу двух иностранных агентов – международное историко-просветительское общество «Мемориал» и одноименный правозащитный центр.
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