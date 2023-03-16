Все корпуса столичного ЖК «Царицыно» поставили на кадастровый учет

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве поставило на кадастровый учет последние два корпуса ЖК «Царицыно», таким образом все корпуса жилищного комплекса зарегистрированы ведомством.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве поставило на кадастровый учет последние два корпуса ЖК «Царицыно», таким образом все корпуса жилищного комплекса зарегистрированы ведомством.
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