Александр Сидякин: врачи борются за жизнь каждого пострадавшего в Донецке

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин держит вопрос лечения пострадавших при обстреле района Текстильщик в Донецке на личном контроле, сообщил глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин во время посещения больницы с ранеными.