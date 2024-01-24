Александр Сидякин: врачи борются за жизнь каждого пострадавшего в Донецке

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин держит вопрос лечения пострадавших при обстреле района Текстильщик в Донецке на личном контроле, сообщил глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин во время посещения больницы с ранеными.
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