Суд арестовал экс-депутата: он подозревается в мошенничестве

Столичный суд избрал Абельцеву Сергею Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток (до 17 сентября), сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на опубликованное заявление.
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