В Госдуму внесут законопроект о тревожной кнопке в приложении такси

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев намерен внести в Госдуму законопроект, который обяжет службы такси интегрировать тревожную кнопку на главный экран приложений, пишет «РИА Новости».
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