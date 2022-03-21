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Шамиль Газизов: «Сейчас непросто всем в спорте, не только в футболе проблемы. «Уфа» не останется сиротами, у нас серьезная республика»

Шамиль Газизов высказался о непростой ситуации в российском футболе. – Сейчас непростое время для российского футбола.

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