Дешевая манипуляция: примитивные инструменты внушения

Дешевая манипуляция — это примитивные инструменты внушения, которые построены на том,что манипулятор пытается посеять сомнения и разрушить убеждения, чтобы на их место задвинуть своё мнение и тем самым заставить жертву следовать его указаниям.
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