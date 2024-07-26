Муж латвийской активистки Крейле раскрыл абсурдные детали ее судебного приговора

Муж активистки Елены Крейле, получившей три года тюремного заключения в Латвии за демонстрацию российского флага, Андрей Красноперов сообщил, что приговор ей вынесли за «картонные коробки», а флаг РФ у женщины всегда висел вместе с латвийским.