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Муж латвийской активистки Крейле раскрыл абсурдные детали ее судебного приговора

Муж латвийской активистки Крейле раскрыл абсурдные детали ее судебного приговора

Муж активистки Елены Крейле, получившей три года тюремного заключения в Латвии за демонстрацию российского флага, Андрей Красноперов сообщил, что приговор ей вынесли за «картонные коробки», а флаг РФ у женщины всегда висел вместе с латвийским.

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