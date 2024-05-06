Он сам загорелся, мы не проковыривали

Андрей Сапожников

Неужели ещё кто-то думает, что "зелёных" заботит какой-то "глобальный климат", это те кто под благими намерениями по защите окружающей среды и за деньги "глобалистов" окрашиваются в "хаки" и занимаются истреблением населения, руководствуясь правилом - "меньше народу- больше кислороду".