В Берлине загорелся оборонный завод. БЕРЛИН, РИА Новости. Пожар в Берлине, из-за которого в воздух попал токсичный дым, произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, сообщило издание B.
Он сам загорелся, мы не проковыривали
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Сапожников
Неужели ещё кто-то думает, что "зелёных" заботит какой-то "глобальный климат", это те кто под благими намерениями по защите окружающей среды и за деньги "глобалистов" окрашиваются в "хаки" и занимаются истреблением населения, руководствуясь правилом - "меньше народу- больше кислороду".
Ответить
1 час.
ВВ
Владимир Витковский
Гейропейцы просто тупые и криворукие, матрасники еще тупее и более криворукие, ждем-с развала пиндосии...
Ответить
1 час.
сергей максимов
"Просроченная ....... ливерная колбаса" огорчена. Дедушке вдули .. и вот теперь внуку досталось! Это хохлы накаркали!!!
Ответить
34 мин.
Свежие комментарии