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Он сам загорелся, мы не проковыривали

Он сам загорелся, мы не проковыривали

В Берлине загорелся оборонный завод. БЕРЛИН,  РИА Новости. Пожар в Берлине, из-за которого в воздух попал токсичный дым, произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, сообщило издание B.

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Комментарии
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Андрей Сапожников
Неужели ещё кто-то думает, что &quot;зелёных&quot; заботит какой-то &quot;глобальный климат&quot;, это те кто под благими намерениями по защите окружающей среды и за деньги &quot;глобалистов&quot; окрашиваются в &quot;хаки&quot; и занимаются истреблением населения, руководствуясь правилом - &quot;меньше народу- больше кислороду&quot;.
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ВВ
Владимир Витковский
Гейропейцы просто тупые и криворукие, матрасники еще тупее и более криворукие, ждем-с развала пиндосии...
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сергей максимов
&quot;Просроченная ....... ливерная колбаса&quot; огорчена. Дедушке вдули ..  и вот теперь внуку досталось! Это хохлы накаркали!!!
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