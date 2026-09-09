Barclays повысил целевой ориентир индекса S&P 500 до 7 950 пунктов на фоне сильных отчетов техсектора

Британский финансовый конгломерат Barclays скорректировал прогноз по индексу S&P 500 на конец 2026 года, подняв целевую отметку с 7 800 до 7 950 пунктов.
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