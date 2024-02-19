Федерация тяжелой атлетики: Болгария отказала в визе сотруднице ФТАР Борыгиной

Член технического комитета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Анна Борыгина не смогла принять участие в работе конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) из-за отказа Болгарии в выдаче въездной визы.
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