Операция «Аквилон». В Донецке снесут рынок ради бульвара. Обращения во все инстанции не помогли

Умение донецких властей осваивать бюджеты уже давно стало притчей во языцех. Вместо восстановления жилья людям предлагается ипотека, вместо новых предприятий — спортивные площадки и бассейны, вместо реальной стратегии будущего — прожекты о Кремниевой долине на Азовском море или экскурсии на руины разбитых городов.
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