НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

Операция «Аквилон». В Донецке снесут рынок ради бульвара. Обращения во все инстанции не помогли

Операция «Аквилон». В Донецке снесут рынок ради бульвара. Обращения во все инстанции не помогли

Умение донецких властей осваивать бюджеты уже давно стало притчей во языцех. Вместо восстановления жилья людям предлагается ипотека, вместо новых предприятий — спортивные площадки и бассейны, вместо реальной стратегии будущего — прожекты о Кремниевой долине на Азовском море или экскурсии на руины разбитых городов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым