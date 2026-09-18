Третьего дня произошло беЗпрецедентное событие - Укропия так потужно перемогала, шо рыжий клоун и содомит Борух Джонсон (ну, тот самый, что в 2022 году велел Укропии "просто воевать") стал советовать России "просто отпустить Украину".
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