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Milliyet: Турция намерена предложить свое посредничество по Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи может сделать заявление о готовности стать посредником по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники.

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