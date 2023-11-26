Спасти кампанию Байдена. Запад готов признать Палестинское государство, несмотря на протесты Израиля

Приведет ли перемирие израильской армии с ХАМАС к началу мирных переговоров? Такая постановка вопроса кажется маловероятной на фоне грозных заявлений премьера Израиля Нетаньяху, что пауза носит вынужденный характер.
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