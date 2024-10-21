Продолжение Warhammer 40,000: Space Marine 2 долго ждать не придётся — оно станет частью ан...

Продолжение Warhammer 40,000: Space Marine 2 долго ждать не придётся — оно станет частью анимационного сериала Secret LevelАнонсированный летом анимационный сериал по видеоиграм Secret Level («Секретный уровень») от Blur Studio и Amazon MGM Studios будет включать эпизод по мотивам Warhammer 40,000.