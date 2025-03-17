Реквием по НАТЕ

Комедь намедни видели? Как в округлом Офисе наш слон Дональд прессовал потешного Генсека НАТО Марка Рютте? До брезгливой изжоги пантомима, только для специально подготовленных бойцов информационного фронта зрелище.
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