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Токаев и Путин обсудили создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана

Токаев и Путин обсудили создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер РФ Владимир Путин обсудили перспективу создания «тройственного газового союза» с Узбекистаном.

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