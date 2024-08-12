Британия запретила Украине бить по Курской области ракетами Storm Shadow

Лондон не разрешал Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow при атаке в Курской области. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.
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