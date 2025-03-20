«Обезумевшее террористическое отребье»: Захарова – о Киеве, нарушившем перемирие

ВСУ пошли атакой на российский энергообъект Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в эфире Первого канала заявила, что Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие.
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