Конституционный суд Южной Кореи отказал в импичменте премьера Хан Док Су

Конституционный суд Республики Корея отказал в импичменте премьер-министра Хан Док Су. Помимо этого, премьеру восстановили должность исполняющего обязанности президента, в то время как страна продолжает пребывать в хаосе из-за введенного в конце 2024 года военного положения президентом Юн Сок Ёлем, которого уже сняли с этого поста.