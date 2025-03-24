Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С С
    Аффтар, а че ты тут написал? Набор букв и только!Кремль: Путин не ...
  • Sergey Ivanov
    «Зерновая сделка» № 2? А потом вдруг окажется, что американцы возят в Одессу оружие... И мы снова будем слушать это н...Песков: на перего...
  • В С
    А причём здесь израиль? Отдельные люди воевали, честь им и хвала. А государство исраиль - террорист. Так что нехрен е...Посол: Израиль бу...

Конституционный суд Южной Кореи отказал в импичменте премьера Хан Док Су

Конституционный суд Южной Кореи отказал в импичменте премьера Хан Док Су

Конституционный суд Республики Корея отказал в импичменте премьер-министра Хан Док Су. Помимо этого, премьеру восстановили должность исполняющего обязанности президента, в то время как страна продолжает пребывать в хаосе из-за введенного в конце 2024 года военного положения президентом Юн Сок Ёлем, которого уже сняли с этого поста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх