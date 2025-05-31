Новейший Toyota RAV4 стал более подготовленным к российским реалиям

Новый кроссовер Toyota RAV4, и особенно его внедорожная версия Adventure, демонстрирует интересное сочетание современных технологий и уважения к классическим решениям, которые так ценились в предыдущих поколениях.
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