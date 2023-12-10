Израиль заявил об ударах по объектам ХАМАС и «Хезболла»

В Армии обороны Израиля заявили о поражении более 20 объектов движения ХАМАС в секторе Газа. Речь идет о складах оружия, заминированных домах и объектах инфраструктуры, следует из сообщения опубликованного в соцсетях ЦАХАЛ 10 декабря.
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