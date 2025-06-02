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Царьград

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Новый порядок смены пароля на "Госуслугах": что изменилось с 1 июня?

Новый порядок смены пароля на "Госуслугах": что изменилось с 1 июня?

С 1 июня на портале "Госуслуги" вступает в силу новый порядок смены пароля. Министерство внутренних дел сообщает, что код подтверждения будет выслан только при отсутствии звонков на мобильном.

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