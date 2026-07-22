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В «Нафтогазе» рассказали об ударах по объектам в Харьковской области

В «Нафтогазе» рассказали об ударах по объектам в Харьковской области

Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM «Нафтогаз»: Россия третий день подряд бьет по объектам нефтедобычи под Харьковом Сакина Нуриева Российские войска три дня подряд наносили удары по объектам газодобычи украинской компании «Нафтогаз» в Харьковской области.

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